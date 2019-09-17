Tartışmasız lider Alanyaspor!

Süper Lig’de Alanya fırtınası esiyor... Fenerbahçe’yi 1-0 geriden gelip 3-1 devirmeyi başaran Güney ekibi, tartışmasız lider olduğunu bir kez daha kanıtladı. 4 haftada 4 galibiyet elde eden Erol Bulut’un öğrencileri, rakip filelere 11 gol gönderirken, kalesinde 4 gol gördü. Alanyaspor böylece, en yakın rakibi Çaykur Rizespor’un 4 puan önünde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Önümüzdeki hafta ligde kötü günler geçiren Gençlerbirliği’ne konuk olacak Turuncu-Yeşilliler, o maçı da kazanarak 5’te 5 yapmak ve tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atmak istiyor.

Yeni kral Papiss Cisse!

Alanyaspor’un ligdeki başarısında en büyük pay sahiplerinden biri de kuşkusuz Papiss Demba Cisse... 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ağlarına 2 gol gönderip gecenin yıldızı olurken, 4 haftadaki gol sayısını 5’e yükseltti. Krallık yarışında ilk sırada yer alan Senegalli futbolcu, Süper Lig’deki tam 8 takımdan daha fazla gol attı. Cisse maçın ardından yaptığı açıklamada, “Çok şükür iyi oynadık ve kazandık. Maça çok iyi çalıştık. İki gol attığım için mutluyum ama takım olarak kazandık. Rakip hatalar yaptı ve bunları değerlendirmeyi bildik. Belki de şanslı olan taraf bizdik” diye konuştu.