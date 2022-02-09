Kılıç, hakem hataları nedeniyle telafi edilemeyecek puanlar kaybettiklerini ifade ederek, Akhisar galibiyetiyle takım olarak moral bulduklarını ve özgüven kazandıklarını vurguladı.

Teknik Direktör Kılıç, takım içindeki gruplaşmayı, taraftar, oyuncu arasındaki sosyal medyada yaşanan sıkıntıyı çözdüklerini de kaydederek şunları söyledi:

"Hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefimizden sapmadık. Akhisar galibiyetiyle moral ve güven kazanarak üzerimizdeki kazanamama baskısını attık. Hakem hataları telafi edilemeyecek puanlar kaybettirdi. Kadromuzu ise devre arasında 8 oyuncu transfer ederek güçlendirdik. Şimdi önümüzde lider Pendikspor maçı var. Hedefimiz mutlak galibiyet. Hedef yolunda kazanmamız gereken bir maç. Oyuncularımız, bu ligde her takımı yenecek yeteneğe sahiptir. Taraftarlarımızın desteği ile bu zor Pendikspor maçından 3 puanla ayrılmayı arzuluyoruz."

İHA