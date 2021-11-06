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Tarsus İdman Yurdu-Eskişehirspor maç sonucu: 2-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 20:45 Son Güncelleme:
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Tarsus İdman Yurdu-Eskişehirspor maç sonucu: 2-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

STAT: Tarsus Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Çağlar Demirkıran, Emre Doğu

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Cengiz (Dk.66 Okan), Nurullah, Yasin (Dk.84 Abdussamed), Batuhan (Dk.75 Yılmaz), Artun (Dk.75 Ferhat), Alperen, Azad, Sefa, Furkan, Sinan (Dk.84 Hüseyin)

ESKİŞEHİRSPOR : Cengiz- Hasan, Onur, Tolga (Dk.62 Atilla), Berkay (Dk.83 Melih), Utku, Arda, Eray (Dk.83 Emre), Buğra (Dk.77 Onurhan), Eren (Dk.62 Ayhan), Bartu

SARI KARTLAR: Batuhan (Tarsus İdman Yurdu) Tolga, Atilla (Eskişehirspor)

GOLLER: Dk.49 Batuhan, Dk.58 Sinan (Tarsus İdman Yurdu)

DHA

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