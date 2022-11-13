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Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 14'üncü haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

13 Kasım 2022, Pazar 20:58 Son Güncelleme:
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Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 14'üncü hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Tarsus İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Reşit Yogancılar, Serdar Soydan, Kadir Akıllı

TARSUS İDMAN YURDU: Barış Türkmen- Gökhan Meral (Dk. 46 Muhammet Çakı), Furkan Özcan, Volkan Altınsoy, Sefa Durmuş, Fatih Somuncu, Yılmaz Taşkıran (Dk. 85 Mert Temizkan), Uğur Utlu, Azad Filiz, Cengiz Ötkün (Dk. 65 Fatih Solmaz), Alperen Pak

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Cantuğ Temel- Hüseyin Güngör, Anıl Şahin, Cenk Kaplan, Oğuz Çetinkaya, Kerem Çağatay, Mehmet Alaeddinoğlu, Mansur Çalar (Dk. 65 Tayyib Kanarya), Serdar Eylik, Okan Deniz (Dk. 77 Taner Gümüş), Gürkan Öztürk (Dk. 77 Hüseyin Seyhan)

SARI KARTLAR: Fatih Somuncu (Tarsus İdman Yurdu), Gürkan Öztürk (Amed Sportif Faaliyetler)

GOLLER: Dk. 7 Alperen Pak (Tarsus İdman Yurdu), Dk. 20 Serdar Eylik (Amed Sportif Faaliyetler)

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