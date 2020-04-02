Tarkan Köln’de karantinada

Çin'den çıkıp tüm dünyayı saran küresel virüs salgınından çok sayıda ünlü isim de nasibini aldı. Sanat dünyasından peş peşe hastalık haberleri gelirken, Tarkan bu konuda tedbirli davrandı.

Doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı

Mega Star, corona virüs salgını bu denli yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey’deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

Şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla evinde vakit geçiren şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarıya adımını atmıyor.

Pınar Tevetoğlu hamile değil

Tarkan’ın bir kez daha babalık heyecanı yaşadığı, eşi Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarına hamile olduğu öne sürülmüştü. O dedikoduların da asılsız olduğu, Tevetoğlu’nun bebek beklemediği öğrenildi.