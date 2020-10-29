Tarış Daşgün: Düşme potasında olmayı hak etmiyoruz

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrumspor, zirve hesapları yapan Vanspor deplasmanından 1 puanla dönmenin sevincini yaşadı.

Maçın başında öne geçmesine rağmen ikinci yarıda penaltı golüne engel olamayan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Tarık Daşgün, “Vanspor güçlü bir takım. İyi mücadele ettik, kazanabilirdik. Ancak böyle deplasmanlardan puanla dönmek de önemli. Artık kazanmaya başlamalıyız. Düşme potasında olmayı hak etmiyoruz” dedi.

Bodrumspor hafta sonu sahasında Pazarspor’la oynayacak.