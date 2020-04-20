Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tüm imkanlarını seferber eden ve çok sayıda çalışma yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500 ile 3 bin arasında maske üretiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışmayla el sanatları atölyelerinde salgınla mücadelede aranan standartlara uygun tıbbi koruyucu maske üretimi başladı.

Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim ve Sağlık İl Müdürlükleriyle iş birliğiyle yürütülen çalışmada, Sağlık İl Müdürlükleri maskeye uygun kumaş temini sağladı.

Bilecik, Düzce, Elazığ, Kastamonu, Silifke ve Sivas'taki El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500 ile 3 bin maske dikimi yapılırken atölyelerde kısa sürede üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.