Corona virüsüyle mücadele kapsamında önlemler artırılıyor. Dün ve bugün ‘Evde kalın’ çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve ormanlık alanlara akın etmişti. Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili, "Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır." dedi.