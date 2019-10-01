Tarık Ünlüoğlu kimdir? Testere Necmi öldü mü?

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri "Testere Necmi" ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. 61 yaşındaki oyuncu uzun süredir hastanede tedavi görüyordu.
Testere Necmi kimdir?
Reşat Tarık Ünlüoğlu (d. 16 Kasım 1957), Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.
İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Sinema, Televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.
Rol aldığı oyunlar...
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Fadik Kız : Orhan Asenal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981
Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Oynadığı televizyon dizileri...
TV dizileri
Yıl Dizi Karakter
1983 - Kurt ve Kuzu Yok
2001 - Nasıl Evde Kaldım Ali
2003-2004 - Kurtlar Vadisi Testere Necmi
2005-2007- Gümüş Tarık
2006- Bebeğim Adem Köroğlu
2007- Benden Baba Olmaz Sami
2008- Dalgakıran Nazif Bozdağlı
2008-2010 Benim Annem Bir Melek Cahit Turuncu
2011-2013 Avrupa Avrupa Ferdi Koparan
2014 - Bir Yusuf Masalı Cevdet Paşa
2015 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz-Ünal Kaplan
Oynadığı sinema filmleri
Filmografi
Yıl Film Rol
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi Yok
1998 - Cumhuriyet Ziya Hurşit Bey
2006 - Umut Adası Hamdi
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Savcı
2007 - Kabadayı Gölge
2009 - Aşkın İkinci Yarısı Yok
2011 - Eyyvah Eyvah 2 Edremit
2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel Hıdır Yücesoy
2011 - Berlin Kaplanı Cemal
2014 - Eyyvah Eyvah 3 Edremit
2015 - Bana Masal Anlatma Timur Bey
2015 - Kara Bela Atılgan