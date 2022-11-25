Spor Toto 1. Lig takımı Çaykur Rizespor 'da forma giyen kaleci ve yaz transfer döneminde Süper Lig kulüplerinin listesinde olan Tarık Çetin açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki file bekçisi sezon öncesi eski kulübü Fenerbahçe 'nin kendisi için menajeri ve kulübüne teklif yaptığını söyledi.





Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Tarık Çetin, "Her sene üzerine koyarak ilerliyorum. Fiziksel ve mental olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çaykur Rizespor'da hedefimiz var; hedefimiz sezon sonunda Süper Lig'de olmak ve geçtiğimiz sezon yaşadığımız talihsiz tabloyu tersine çevirmek" dedi.

'Fenerbahçe teklif yaptı'

"Fenerbahçe'den sezon öncesi teklif aldın mı?" sorusuna Tarık Çetin, "Yaz transfer dönemi benim için çok harekli geçti. Süper Lig'den birçok takımın transfer listesine girdim, kulübümüze gelen resmi teklifler de oldu. Bülent Hocamız ve kulübün tercihi benimle devam etmekti, ben de burada devam ettim. Fenerbahçe'nin menajerim aracılığıyla ilgisi oldu. Fenerbahçe'nin kulübümüze ve menajerime teklifi oldu. Fenerbahçe'den tabii ki oynayarak ayrılmak isterdim, oynamadan ayrılmak içimde bir ukde olarak kaldı. Kuzenim Ertuğrul Çetin'le de konuştuğum da onun benden çok şanslı olduğunu da söyledim. Genel olarak yorum yapacak olursam; şu anda benim kariyer planımda ana hedefim A Milli Takım'da forma giymek" cevabını verdi.





İdolü Jon Oblak

Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ı beğendiğini ifade eden 25 yaşındaki kaleci sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Jan Oblak'ı çok beğeniyorum ve kendime örnek olarak alıyorum. Rizespor'da bizim için işler çok iyi gidiyor. Bülent Hocamız'la da birlikteliğimiz gayet iyi, kendisinden saha içinde ve saha dışında birçok şey öğrendim. Umarım sezon sezonda hedefimiz olan Süper Lig'e yükseliriz. Bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçı zor olacak ancak 1 puan için değil, 3 puan için Ankara'ya gideceğiz"

Sezon öncesi sözleşmesi uzadı

Öte yandan; sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Tarık Çetin'in mukavelesi Haziran 2025'e kadar uzatıldı.

Tarık Çetin'in performansı

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunda Fatih Karagümrük formasını giyen Tarık Çetin, Temmuz 2019'da Çaykur Rizespor'a gitti. 25 yaşındaki kaleci; Rizespor'da bu sezon 13 maçta forma giydi ve kalesinde 9 gol gördü. Tarık Çetin, 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.