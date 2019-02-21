Tarık Çamdal: Yeniden milli takım formasını giymek istiyorum

Antalyaspor’un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Antalyaspor’a transferinden dolayı mutluluğunu dile getiren Tarık Çamdal, Antalya’da tesislerin, kulübün çok iyi olduğunu söyledi. Ailesinin de kendisiyle Antalya’ya yerleştiğini belirten Tarık Çamdal, Galatasaray’dan sonra Antalyaspor’a transferinin gerçekleşmesinin kendisi için çok iyi olduğunu vurguladı.

"GALATASARAY DEFTERİ KAPANDI BENİM İÇİN"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve teknik direktör Bülent Kormaz’a transferinin gerçekleşmesinden dolayı teşekkür eden Tarık Çamdal, "Böyle bir fırsat benim için çok önemli. Ben inanıyorum ki kısa sürede eski performansımı yakalayacağım. Bu yönde çalışmalarımı sürdürüyorum. Genelde çift antrenman yapıyorum. Galatasaray defteri kapandı benim için. Yeni bir sayfa açtım kendime. Göstereceğim performansla yeniden milli takım formasını giymek istiyorum" diye konuştu.

"ESKİ PERFORMANSIMA ULAŞMAK İSTİYORUM"

Antalyaspor taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Tarık Çamdal, şöyle dedi:

"Hepsi bana güveniyor. Bende onların güvenini, bu kulübün bana verdiği fırsatı boşa çıkarmamak için en iyi şekilde değerlendirip eski performansıma ulaşmak istiyorum. Bu benim için de büyük fırsat. Uzun süredir oynamadığımdan dolayı oluşan kasığımda hafif bir sakatlığım var. Çift idman yapıyoruz, takım antrenmanlarına da katılıyorum. Her şey benim için iyi gidiyor. Çok eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Hazır bir seviyeye bir kaç gün içerisinde geleceğimi düşünüyorum. Her şey güzel olacak burada."