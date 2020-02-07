Tarık Çamdal şikayetçi!

2014’te Eskişehirspor’dan Galatasaray’a 4 milyon 750 bin Euro’ya transfer edilen ve hiçbir varlık gösteremediği halde 30 milyon Lira’ya yakın para kazanan Tarık Çamdal, “Bonservis bedelim Galatasaray’da kapı gibi önümde engel oldu, üzerimde baskı kurdu. Bana çok tahammül edilmedi. Benden çok farklı performanslar beklendi. Ne yazık ki ülkemizde yabancı oyuncular daha çok seviliyor” diye konuştu.

Tarık ara transferin son günü Antalya’dan ayrılıp Adana Demirspor’a imza attı.

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