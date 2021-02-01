Tarık Çamdal Türk futbolcudur. Almanya doğumlu olan Tarık Çamdal hem sağ bek hem de sol bek pozisyonunda oynayabilen bir futbolcudur. Şuan Adana Demirspor'da forma giyen Tarık Çamdal kariyerine Almanya'da başlamıştır. Tarık Çamdal Kayserili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Gurbetçi bir aileden gelen Tarık Çamdal Almanya'da yetişmiş ve Türkiye'de ilk kez Eskişehirspor forması giymiştir. Tarık Çamdal 1.76 boyunda olan, sağ bek pozisyonunda forma giyen Türk futbolcudur. Altyapı kariyerine ise ilk kez Almanya'da başlamıştır.

Tarık Çamdal nereli?

Tarık Çamdal Almanya doğumludur. Aslen ise Kayserili'dir.

Tarık Çamdal kaç yaşında?

Tarık Çamdal 1991 doğumludur. 29 yaşındadır.

Tarık Çamdal hangi takımlarda oynadı?

Tarık Çamdal altyapı kariyerine Almanya'da başlamıştır. İlk olarak Türklerin kurmuş olduğu Turk Ingolstadt takımında altyapı kariyerine başlamıştır. Tarık Çamdal'ın altyapı kariyer bilgileri şu şekildedir,

- Turk Ingolstadt (2000 - 2002)

- Ingolstadt (2002 - 2003)

- 1860 Münih (2003 - 2009)

Tarık Çamdal'ın profesyonel kariyeri şu şekildedir;

- 1860 Münih (2009 - 2011)

- Eskişehirspor (2011 - 2014)

- Galatasaray (2014 - 2019)

- Eskişehirspor (2016 - 2017) *kiralık

- Antalyaspor (2019 - 2020)

- Adana Demirspor (2020 - devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Tarık Çamdal kariyerine Türkiye 1.liginde devam etmektedir. Adana Demirspor'da forma giyen Tarık Çamdal, 2021 yılı itibari ile Adana Demirspor'da forma giyiyor. Adana Demirspor'da yıllık aldığı ücret ise aylık 2324 TL'dir.

Tarık Çamdal'ın hayatı

Kayserili bir ailede büyüyen Tarık Çamdal, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Ingolstadt'ta dünyaya gelen Tarık Çamdal'ın çocukluğu da bu şehirde geçmiştir. Tarık Çamdal futbola merak salmıştır. Turk Ingolstadt takımında forma giyen Tarık Çamdal altyapıya bu takımda başlamıştır. Toplam 2 yıl bu takımda altyapı kariyerine devam etmiştir. Tarık Çamdal 3 farklı takımda alt yapıda forma giymiştir.

Sağ bek pozisyonunda başarılı bir oyun sergileyen Tarık Çamdal 1860 Münih takımının altyapısına 2003 yılında dahil olmuştur. 2003 ve 2009 yılları arasında bu takımın altyapısında forma giymiştir. Tarık Çamdal daha sonra 1869 Münih takımında 2009 - 2011 yılları arasında profesyonel kariyerine başlamıştır. 1860 Münih takımında 13 maçta forma giymiştir. Buradan Eskişehirspor scout ekibinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Eskişehirspor'da kariyerinin zirve noktasını yaşamıştır. Eskişehirspor'da sağ bek pozisyonunda yetenekli Türk futbolcular arasında gösterilmiştir. Tarık Çamdal 2011 - 2014 yılları arasında 35 maçta forma giydikten sonra 2014 yılında, Galatasaray'a transfer olmuştur.

Eskişehirspor'dan 4.7 milyon euro karşılığında transfer edilen Tarık Çamdal, Galatasaray'da ise yıllık 1.4 milyon euro maaş ile anlaşmıştır. Tarık Çamdal daha sonra 2016 - 2017 arasında Eskişehirspor'a tekrardan kiralık olarak verilmiştir. 2019 ve 2020 yılları arasında Antalyaspor'a transfer olan Tarık Çamdal, aylık asgari ücret ile anlaşmıştır. Antalyaspor ile 1 sene sonra sözleşmesi bittikten sonra Adana Demirspor ile tekrardan asgari ücret ile anlaşmıştır. 2020 yılı itibari ile Türkiye 1. liginde Adana Demirspor'da forma giymektedir.

Futbol kariyeri boyunca toplam 103 maçta forma giymiştir. Bu maçlarda gol atma başarısı gösterememiştir.

Tarık Çamdal'ın Milli Takım kariyeri

Tarık Çamdal 2009 ve 2010 yılları arasında Almanya milli takımının u19 takımında forma giymiştir. Daha sonra ise Türkiye A2 takımından davet almıştır. Tarık Çamdal Türkiye A2 takımında 2013 ve 2014 yılları arasında 4 maçta forma giymiştir. Ayrıca Türk milli takımının a takımında ilk kez 2013 ve 2014 yılları arasında forma giymiştir. 6 maçta 1 gol kaydetmiştir.