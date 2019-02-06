Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, EuroLeague sezonunun kalanı için sürpriz bir isim Tarık Biberovic'i kadrosuna ekledi. İşte Tarık Biberovic'in kariyeri ve özellikleri..

Tarık Biberovic kimdir?

Tarık Biberovic, 28 Ocak 2001'de Bosna-Hersek'in Zenica kentinde dünyaya geldi. Fakat babası İzudin Biberovic ise Pazar doğumlu ki Novi Pazar, Sırbistan'da Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bir bölge.

Babasının basketbola yönlendirdiği Tarık, Spars kulübü tarafından keşfedilip Sarajevo'ya geldi.

Burada yeteneklerini gösterme şansını yakalayan Biberovic, alt yaş grupları milli takımlarında ve genç yaş turnuvalarında fark yaratmayı başardı.

Biberovic'in oyuncu özellikleri

Tarık Biberovic, 2.03 boyunda 2 ve 3 numara pozisyonlarında görev alıyor.

Adidas Next Generation Turnuvaları'nda ribaunt ve dış şut yetenekleriyle fark yaratmayı başarmıştı.

Biberovic, özellikle 2016-2017 sezonunda Spars takımıyla Adidas Next Generation Turnuvası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Spars ile bu turnuvada dört maça çıkan Biberovic, bu maçlarda 32:54 dakika parkede kaldı ve 17.8 sayı, 6.3 ribaund, 2.3 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakaladı.

2017'de Biberovic ile 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, 2017'nin Aralık ayında Tarık Biberovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk Milli Takımı'nda oynamak istedi

Fenerbahçe Doğuş'un Aralık 2017'de 5 yıllık sözleşme imzaladığı genç basketbolcu Tarık Biberovic, Türk Milli Takımı forması giymek istiyor.

Avrupa basketbolunun 2001 jenerasyonunda en değerli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen Biberovic, Bosna Hersek'ten gelen U18 davetini geri çevirdi.

Genç oyuncunun, Türk Milli Takımı'nda oynamayı planladığı belirtildi.

Daha sonrasında Biberovic, Türk vatandaşlığına geçmeyi başardı.

Oyuncunun devşirme statüsünde mi, yerli statüsünde mi oynayacağı ilerleyen süreçte belli olacak.