Tarık Biberovic: Galibiyet için savaşacağız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off turu ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncularından Tarık Biberovic, açıklamalarda bulundu.

CSKA Moskova karşısında galibiyet için savaşacaklarını belirten Biberovic, "Önümüzdeki karşılaşma, sezonun bizim için en önemli maçlarından biri olacak. Bütün sezonu bu noktaya gelmek için oynadık, bunun için mücadele ettik. Karşımızda çok iyi bir rakip var. Maçın başından sonuna dek mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın desteğinin de bizimle olacağını biliyoruz. Galibiyet için savaşacağız" ifadelerini kullandı.