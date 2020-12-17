Tarık Biberovic: Çok iyi bir rakiple karşılaşacağız

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncularından Tarık Biberovic, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirten Biberovic, "Bizim için çok zorlu ve önemli bir karşılaşma olacak. Çok iyi bir rakiple karşılaşacağız. Oldukça iyi basketbol oynuyorlar. Konsantre olacak ve maça yüksek enerjiyle başlayacağız. Hedefimiz, bu enerjiyi karşılaşmanın sonuna dek taşımak olacak" dedi.