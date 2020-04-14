Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, yayıncı kuruluşun Süper Lig'de olduğu gibi TFF 1. Lig kulüplerine de ödeme yapmadığını söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Aksar, "Bu süreçten biz de etkileniyoruz. Bizim ödemelerimizi de yapmıyorlar. Yapamayacaklarını söylediler. Bugüne kadar hesabımıza yatan bir şey yok. En son bu ayın 10'unda ödeme yapmaları gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"Mart ayında 4 maçımızı canlı yayınladılar"

Yayıncı kuruluşun mart ayında canlı yayınladığı maçların paralarını yatırmadığını açıklayan Başkan Aksar, "Kendi yağında kavrulan bir takım değiliz. Bizim 10 TL gelirimiz varsa, 20 TL giderimiz var. Geri kalan parayı sağdan soldan topluyoruz ama oradan gelen para da bize yetmiyor. Bunun üzerine yayıncı kuruluşla olan sorun ortaya çıktı. Mart ayında 4 maçımızı canlı yayınladılar ama paramızı vermediler. Nisan'ın 10'una kadar ödeme yapmaları gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"Yayıncı kuruluş suistimal ediyor"

Kulüpler olarak en büyük gelir kaynaklarının yayıncı kuruluş olduğunu aktaran Aksar, "Ama bunu suistimal ediyorlar. Mart ayındaki maçımızın parasını vermediler. Üyelerinden, dekoderlerden paraları topluyorlar ama bizim paramızı vermiyorlar" diye konuştu.