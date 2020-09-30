Tarihte bir ilk: Karagümrük lider

36 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönen ve flaş başlangıçla 7 puan toplayarak zirveye kurulan Karagümrük, tarihinde ilk kez lider oldu. Kırmızı-Siyahlılar, bunu başaran 35. takım konumunda.

30 Eylül 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Tarihte bir ilk: Karagümrük lider

Biglia, Ndiaye, Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Aatif gibi yaptığı flaş transferler kadar oynadığı futbolla da adından fazlasıyla söz ettirmeyi başaran Karagümrük, 3. haftayı lider olarak tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar, 36 yıl aradan sonra döndüğü ligde averajla zirveye kurulurken tarihinde ilk kez bu sevinci yaşadı. Süper Lig’de daha önce 34 farklı takım liderlik koltuğuna oturmuştu. Son şampiyon Başakşehir’i etkili bir oyunla dize getiren Karagümrük bu hafta da Fenerbahçe’yle kozlarını paylaşacak.

Biglia 1 milyon

Karagümrük’ün sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Lucas Biglia’nın yıllık ücreti açıklandı. Belçika basınına konuşan Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın, “Biglia’nın boşa çıktığını duyduğumuzda doğrudan ona yöneldik. Primlerle birlikte senede 1 milyon Euro kazanacak. Çok katkı vereceğine inanıyoruz” dedi.

Aslıhan Çil

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