Tarihte bir ilk! 3 Büyüklerin teknik direktörleri yok

Süper Lig tarihinde ilk kez Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sezonda teknik direktör değiştirdi.

Sergen Yalçın...

Süper Lig'de böyle bir sezon görülmedi. Lig bitmeden üç büyükler de hocalarıyla yollarını ayırdı. Önce geçen sezonun çifte kupalı takımı Beşiktaş, efsanesi Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Oysa göreve gelirken "Beşiktaş'ın Fatih Terim'i olacak" denilmişti. İki kupa kazandırmasına rağmen, 2 yılını dolduramadan ayrılmak zorunda kaldı.

Vitor Pereira...

Ali Koç yönetimi boyunca hiçbir sezonu aynı teknik adamla bitiremeyen Fenerbahçe'de de gelenek bozulmadı. "Yarım kalan hikaye tamamlanacak" sloganıyla yeniden takımın başına getirilen Vitor Pereira da Sergen Yalçın gibi devre bitmeden görevinden ayrıldı. Böylece Portekizli teknik adamın hikayesi yine tamamlanamadı.

Fatih Terim...

Ve Galatasaray... Fatih Terim ile 3 yıllık bir planlamanın içine girildiğini açıklayarak yola çıkan Burak Elmas yönetimi, şampiyonluk yarışından uzak kalınca efsane hoca ile de yola devam edecek gücü bulamadı. Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalınsa da ligde umut vermeyen takım ayrılığı kaçınılmaz hale getirdi. Bugün Fatih Terim ile de yollar ayrıldı. Böylece Fatih Terim, 8 şampiyonluk yaşattığı Galatasaray'dan üçüncü kez sezonu bitiremeden ayrılmak zorunda kaldı.

Ajansspor







