Sosyal medya hesaplarında kendilerine ‘Küçük 1 Aile’ adını veren, Özgür ve Rüştü Pekçedenöz çifti ile çocukları 14 yaşındaki Ceren ve10 yaşındaki Mithatcan ile UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ye gitmek için 10 Temmuz’da Marmaris’ten bisikletleriyle yola çıktı. Aileye yol boyunca güvenlik sağlamak için arkadaşları motosikletleriyle eşlik etti.

Aile fertleri yolculuk sırasında bisikletlerinde ortaya çıkan arızaları ise kendileri giderdi. 1300 kilometrelik yolu, günde 45 kilometre pedallayarak 30 günde tamamlamayı hedefleyen aile, yolculuklarının onuncu gününde Antalya’ya ulaştı.

Göbeklitepe’nin ders kitaplarında sık sık karşılarına çıkmasıyla çocuklarının merak ettiğini söyleyen Rüştü Pekçedenöz, “Ailemizin tüm bireyleri gün içerisinde işe ve okula giderken bisiklet kullanıyor. Böyle uzun turlara çıkmadık, eşim 35 yaşından sonra bisiklet kullanmaya başladı. İki defa araba ile gitmeye çalıştık aksilikler oldu gidemedik. Sonra bir gün ‘Neden bisikletle gitmiyoruz?’ diye düşündük ve yola çıktık. Saat 05.00’te yola çıkıyoruz, güneşin altında çok kalmadan 4 saat kadar yol alıyoruz. Çok zorlandığımız zamanlar oldu, çok uzun yokuşlar vardı. Ben çocuklarıma bu yolculukta pes etmemeyi öğretmeye çalışıyorum. Sanal ortamda internet ortamında bu yolculukta öğrenecekleri şeyler yok” diye konuştu.

Yolculuk sırasında araç sürücülerinin bisikletlilere karşı hiç dikkatli olmadığını söyleyen Özgür Pekçedenöz, “Fikri ilk duyduğumuzda çok çılgınca geldi. Çalıştığımız için çocuklarımızla çok fazla zaman geçiremiyoruz. Hem onlarla zaman geçirebilmek hem de böyle bir yolculuğu yapabileceğimizi çocuklarımıza göstermek için bu yolculuğa çıktık. Çok yorulduğumuz anlar oluyor ama şu ana kadar pes etmeyi düşünmedik. İyi ve kötü anlarıyla çocuklarımızın ve bizim unutamayacağımız bir yolculuk olacak” dedi.

Yolcuğun bazı noktalarında çok yorulduğunu ancak vazgeçmediğini belirten Ceren Pekçedenöz ise “Bisiklet kullanmayı çok seviyorum, şehir içinde de ailecek hep bisiklet kullanıyoruz. Yolculuk güzel geçiyor ‘keşke gelmeseydim’ dediğim anlar oldu ama yolculuk sonunda güzel anılar biriktireceğimi düşünüyorum. Göbeklitepe hakkında sadece internetten okuduğum kadarını biliyorum ve görmeyi gerçekten çok istiyorum” dedi.

Mithatcan Pekçedenöz ise “Ablamla okula veya başka bir yere giderken genelde bisikletle gidiyoruz. Okuldan sonra da arkadaşlarımla bisikletlerimizle buluşuyoruz. Yolculuk zor ama sonunda başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

(Cyclist)