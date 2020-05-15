Almanya'da futbol bu hafta sonu geri dönüyor. Bundesliga'da corona virüs arasının ardından tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Werder Bremen sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Bremen ekibi kötü gidişi durdurmaya çalışacak

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Werder Bremen, son altı Bundesliga maçında sadece bir puan aldı. Werder Bremen iç sahada oynadığı son 6 maçı da üst üste kaybetti ve tarihinin en kötü iç saha yenilgi serisine ulaştı.

Düşme hattında bulunan Bremen son 40 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. Bayer Leverkusen ise 47 puanla ilk 5 içinde Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor.











