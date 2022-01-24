Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Domenec Torrent, ilk 2 maçında Hatayspor ve Kasımpaşa'ya boyun eğdi. Son 11 maçta yalnızca bir kez kazanabilen Cim Bom, dünkü Trabzonspor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Maça çok iyi bir başlangıç Galatasaray , ilk devrede 1-0 üstündü. 84. dakikaya kadar maçı önde götüren Sarı-Kırmızılılar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı. Yenilen ikinci golün ardından; Nef Stadyumu, 'Yönetim istifa' sesleriyle inledi.

Ateş hattının 3 puan üzerinde

Aslan, bu sezon öne geçtiği maçlarda tam 19 puan bıraktı! Ayrıca Bordo-Mavililer ile oynanan karşılaşmanın öncesinde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana en kötü performansını sergileyen Cim Bom, şimdi ise tarihin en kötü istatistiğine ulaştı. Galatasaray, 1959'dan beri düzenlenen Süper Lig 'de tarihinin en kötü 23 haftasını geçirdi. Cim Bom, an itibarıyla düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alıyor.

2010'dan sonra ilk

Aslan, son olarak Trabzonspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Sarı- Kırmızılılar, Aralık 2010'dan bu yana ilk kez üst üste üç iç saha mağlubiyeti aldı. Ayrıca Galatasaray, Nisan 2011'den bu yana da ilk kez dört karşılaşmalık yenilgi serisi yaşadı.