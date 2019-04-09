Tarihin en iyisi kim? NBA yıldızları oyladı

"Tarihin en iyi basketbolcusu kim?" tartışmasına NBA'de forma giyen yıldızlar da dahil oldu.

Amerikan The Athletic gazetesi, 117 basketbolcudan görüş alarak bir anket düzenledi.

Oyların yüzde 73'ünü alan Michael Jordan açık ara farkla ilk sırayı aldı.

Yüzde 11.9 oy alan LeBron James ikinci sırada.

Kobe Bryant yüzde 10.6 ile üçüncü basamağa yerleşti.

Kareem Abdul-Jabbar yüzde 1.7 ile dördüncü sırada bulunurken, yüzde 1 oyda kalan Magic Johnson, Allen Iverson ve Kevin Durant beşinci sırayı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde LeBron James, Michael Jordan'ı geçerek lig tarihinin en çok sayı atan dördüncü oyuncusu olmuştu.

Ancak bu durum günümüz NBA yıldızları için bir anlam ifade etmiyor.

Zira oyuncular, LeBron James ile Michael Jordan arasında hala uçurum olduğunu düşünüyor.

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