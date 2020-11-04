Tarihin en iyi stoperi Sergio Ramos

Real Madrid'in artık efsaneleri arasına giren stoperi Sergio Ramos, Inter maçında attığı golle 100. golüne ulaştı. Bir savunma oyuncusu için kolay kolay yakalanamayacak bir başarıya imza atan 34 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde de 14.golünü attı.

Bu tarihi başarı sonrası düzenlenen anketlere futbolseverler Sergio Ramos'u tarihin en iyi stoperi olarak gördüklerini belirttiler.

France Football, 'Sizce Sergio Ramos'u 'tarihin' en iyi stoperi midir?' sorusunu kullanıcıları ile paylaştı. Futbolseverlerin yüzde 68'i evet yanıtını verdi. Bu ankete ise 17 bin 396 kişi yanıt verdi.