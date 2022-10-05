UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en sürpriz sonucuna İtalyan Napoli imza attı. Liverpool, Ajax ve Rangers'ın olduğu A Grubu'nda müthiş bir performans gösteren İtalyanlar, Liverpool ve Rangers zaferleri sonrasında şimdi de Hollanda devini dağıttı.





NAPOLİ, AJAX’I DARMADAĞIN ETTİ

Kim Min Jae ve Eljif Elmas'lı Napoli'nin 6-1 kazandığı karşılaşmada gol perdesini Ajax açtı. 9'da genç yıldız Mohammed Kudus fileleri sarstı. Bu gol sonrası rakip kaleyi adeta abluka altına alan mavi-beyazlı takım, 18 ve 47'de Giacomo Raspadori, 33'te Giovanni Di Lorenzo, 45'te Piotr Zielinski, 63'te Khvica Kvaratskhelia ve 81'de Giovanni Simeone'nin golleriyle rakibini hezimete uğrattı. Öte yandan Hollanda ekibinde Tadic, 73'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

KUDUS TARİHE GEÇTİ

Mücadelenin ilk golünü atan ve grupta daha önce Rangers ve Liverpool filelerini havalandıran Ganalı futbolcu (22 yaş 63 gün) böylece Patrick Kluivert’ın (19 yaş 109 gün) ardından Ajax formasıyla çıktığı üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Dev maçta Kim 90 dakika, Eljif de 25 dakika sahada kaldı.





AJAX TARİHİNİN EN AĞIR YENİLGİSİ

Avrupa kupaları tarihinde Ajax’a bir maçta altı gol atan ilk takım Napoli oldu. Hollanda temsilcisi son olarak 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Bayern Münih'e 5-1 kaybetmişti.

1964’TEN BERİ İLK

Öte yandan tarihinde ezeli rakibi Feyenoord Kasım 1964’te 9-4 yenilen Ajax, dün gece Napoli’ye 6-1 yenilere o tarihten beri bütün liglerde aldığı en ağır yenilgiyle karşı karşıya kaldı.

WESLEY SNEİJDER’DEN ÇOK SERT TEPKİ: BÜYÜK BİR UTANÇ

Hollanda’da RTL7 TV kanalın yorumculuk yapan Galatasaray ’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Ajax’in Napoli hezimetiyle alakalı çok çarpıcı ifadeler kullandı.

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‘ÇOK AMATÖRCE’

Hollandalı efsane futbolcu Wesley Sneijder maçtan sonra yaptığı sert eleştiriler;

‘Maçtan önce analiz ettiğimiz her şey sahada gördük. Napoli ne yapması gerekiyorsa yaptı. Ajax maçın başından itibaren kontrolü Napoli’ye verdi. Ajax çok amatörce bir şekilde davranıp Napoli’nin hızını ve kalitesini hiç dikkate almamış. Daha devre arası olmadan zaten skor 4-1 oldu. Demek ki burada bir şeyler doğru değil.

‘HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIĞINI GÖRMEK İSTERDİM’

Ajax Teknik Direktörü Schruder’in oyuncu değişikliklerini eleştiren Snejder, ‘Neden değişiklikler devre arasında ya da daha önce yapılmadı? Neden her maç aynı isimler oyundan alınıp yerine aynı futbolcular sokuluyor? Oyundan alınırken Berghuis’in hayal kırıklığı yaşadığını görmek isterdim.’

‘GERÇEKTEN BÜYÜK BİR UTANÇ’

‘Dusan Tadic ve Daley Blind gibi futbolcular hep oyunda tutuluyorlar. Sürekli aynı futbolcuların sahada kalması gerçekten büyük bir utanç. Napoli kadar iyi takım değiliz diyor. O zaman kendine şunu sormalısın: ‘3-1, 4-1 geriye düştüğünde bile hiçbir şey yapmayacak mısın? Kulübene baktığında elinde ne varsa onu kullanmalısın.’ İfadelerini kullandı.





TARİHİ MAÇ HOLLANDA VE İTALYAN BASININDA

Tarihi maç hem Hollanda hem de İtalya basınında gündeme oturdu. İki ülke basını da 6-1’lik şok skor ile ilgili çarpıcı manşetler kullandı. İşte o manşetlerden bazıları;

‘TAM BİR FELAKET VE FİYASKO’

Hollanda basını Ajax’ın Napoli hezimetini şu ifadelerle gördü

De Telegraaf: Napoli, Ajax'a tarihinin en ağır yenilgilerinden birini tattırarak tarih yazdı. Amsterdam'da pek tanık olmadığımız bir şekilde, Ajax resmen sahadan silindi.

Voetbalprimeur: Napoli, Ajax’a tarihi bir acı yaşattı. Tam bir felaket ve fiyasko

‘NAPOLİ, AJAX’I RESMEN AŞAĞILADI’

İtalyan medyası ise temsilcisi Napoli’yi haklı olarak göklere çıkardı. İşte İtalyanların 6-1 yorumu;

La Gazzetta dello Sport: Napoli Şampiyonlar Ligi'nde bile mucizeler yaratıyor

Sky Italia: 6-1'lik müthiş bir skorla kazanan Napoli, Hollanda ekibi Ajax'ı resmen aşağıladı

Ansa: Hiç Şampiyonlar Ligi maçına benzemeyen bir maç yaşandı. Napoli bir çığ gibi Ajax'ı yerle bir etti.

Corriere dello Sport: 1992'deki Valencia galibiyetinden beri en farklı galibiyetini alan Napoli, Ajax'ı 6-1'le dağıttı.

Il Mattino: Napoli için büyülü bir akşam. Tarihi bir zafer, Avrupa'daki en büyük galibiyetini kazandı. Napoli attığı gollerle Ajax'ı diz çöktürdü.