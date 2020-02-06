Tarihi tesis Burhan Felek yeniden açılıyor

Yıllarca atletizme hizmet verdikten sonra 2013 yılı sonunda yenilenmesi için yıkılan Burhan Felek Spor Kompleksi’nin kurdelesini cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesecek. İlk açılışı 1995’te yapılan ve birçok önemli yarışmaya ev sahipliği yapan Burhan Felek Spor Kompleksi, 2013’te yenilenme sürecine girmişti. Tesis 7 yıllık aranın ardından İstanbul’da yeniden özellikle de atletizmin kalbi olmak için gün sayıyor. Modernizasyon süreci sonrası, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak düzeye getirilen tesiste yok yok... Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistiyle 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyircili kapalı tribün de bulunuyor.

Paralimpik atletlere de özel merkez

Bir spor kompleksi olma özelliğine sahip tesiste ayrıca, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor. Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında para atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de yer alacak.

‘Atletizmde tesisleşme yüzde 466 arttı’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burhan Felek Spor Tesisi’nin, tüm sporseverlere ve İstanbullular’a hayırlı olmasını diledi. Tesisin Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Atletizmdeki tesisleşmemiz pek çok branşta olduğu gibi ciddi bir seviyeye ulaştı. 2002 yılında 12 olan atletizm pisti sayısı 2020’de 56’ya çıktı. Atletizm branşında tesisleşmede yüzde 466’lık bir artış sağladık” dedi.

Tesis 7/24 açık olacak

Bakan Kasapoğlu, tesisleşmenin, sporu tabana yayma noktasında çok önemli olduğunu, ancak spor kültürünü yaygınlaştırmak ve her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı Türkiye hedefine ulaşmak için bu tesislerin aktif kullanılması gerektiğini vurgulayarak “Bu tesisleri 7 gün 24 saat esasına göre açık hale getirdik. Vatandaşlarımız, günün hangi saatinde spor için müsaitlerse, gidip o zaman spor yapabilecekler. Spor yapmak için zaman bulamıyorum gibi bir mazereti de bu şekilde ortadan kaldırmış olduk. Sonuç olarak tesisleşme ilk adımdı. Hamdolsun son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde gerçekleştirilen sporda tesisleşme devrimiyle eksikler tamamlandı. Şimdi el ele vererek bu tesisleri doldurma zamanıdır” ifadelerini kullandı.