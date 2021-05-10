Tarihi maçta kazanan Altay!

Teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsanesi Mustafa Denizli’yi getiren ve hedefleri büyüten Altay, Bandırmaspor karşısına çıktı. İzmir ekibinde 4’te Deniz Kadah, penaltıyı kaçırdı, 7’de fileleri sarstı: 1-0. 13 ve 26’da Eren Erdoğan farkı açtı: 3-0. 33’te Mehmet Yiğit farkı 2’ye indirdi. 47’de Eren Erdoğan, bu kez Altay’da penaltıyı kaçıran bir diğer isim oldu.

56’da Ban Ban, Doğan Can Davas’ın kaydettiği gol ile umutlandı: 3-2. 67’de sahneye çıkan Abdurrahim Dursun, skoru eşitledi: 3-3. 90+4’te sahneye çıkan Ziya, Altay’a zaferi getirdi: 4-3. Tarihi maçtan galip ayrılan Altay, Play-Off yarı finalinde İstanbul ile kapışacak.