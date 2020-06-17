Tarihi değiştiren adam Alexandar Sörloth

Alexander Sörloth tarih yazmaya devam ediyor... Norveçli yıldız, bu sezon adeta kâbusu olduğu Fenerbahçe’yi bir kez daha avlamayı başardı. Dün akşama kadar Fener’e karşı 3 maçta 2 gol atan yıldız futbolcu, 2 kez daha fileleri sarsarak gol sayısını 4’e çıkardı. Böylece Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u finale taşıyan Bordo-Mavili oyuncu, aynı zamanda Kadıköy’de 23 yıl sonra gelen galibiyetin mimarı olmayı başardı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla resmi maçlarda 27 gole ulaşarak rekor yürüyüşünü sürdüren Sörloth, Süper Lig’de de 19 golle krallık yarışının en ciddi adayı konumunda bulunuyor.

Devleri boş geçmiyor

Sörloth’un gazabına uğrayan tek dev Fenerbahçe değil. Kuzeyli yıldızın Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı da karnesi çok iyi. Cim Bom’a karşı çıktığı tek maçta golünü atan Sörloth’un, Beşiktaş’a karşı da 2 maçta 3 golü bulunuyor. Norveçli golcünün performansı öylesine etkileyici ki, dün akşam Kadıköy’de oyundan çıkarken, seyircisiz maçı takip edenler tarafından ayakta alkışlandı.







