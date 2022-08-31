Tarihi başarı! Filenin Efeleri son 16 turuna yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu 3. maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek grubu 2. sırada noktaladı ve son 16 turuna yükseldi.

Filenin Efeleri'nden tarihi başarı

Üçüncü maçında ikinci galibiyetini alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, aynı zamanda tarihi bir başarıya da imza attı. Filenin Efeleri, grup ikincisi olarak tarihinde ilk defa dünya şampiyonasında gruptan çıkmayı başardı.

Tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, bu galibiyetle birlikte önümüzdeki yıl düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde oynamaya hak kazandı. Karşılaşmada Adis 17 sayıyla en skorer isim olurken ona Burak 10, Burutay 9, Faik Samed ile Bedirhan 7, Arslan 4 ve Mirza 1 sayıyla eşlik etti.

SALON: Arena Stožice

HAKEMLER: Hector Ortiz (Porto Riko), Vladimir Simonovic (İsviçre)

KANADA: Hoag, Van Berkel, Sclater, Maar, Szwarc, Epp, Marshall (L) (Hofer, Loeppky, Walsh, Howe)

TÜRKİYE: Faik Samed, Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Burak, Volkan (L) Berkay (L) (Mirza)

SETLER: 23-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 1 saat 25 dk (27′ 32′ 26′)



