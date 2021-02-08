Tarihe geçen Taşkın Çalış o anları anlattı!

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Taşkın Çalış, "Onur verici bir şey benim için. Frikik gollerimden daha da önemlisi takımımızın kazanmasıydı. 3 tane frikikten gol atmam beni ayrı bir mutlu etti. İdmanlardan sonra ekstra frikik çalışmaları yapıyorum. Bunun da meyvesini dün aldım. Hafta içerisinde Yusuf Hoca (Şimşek) ile birlikte idmanlardan sonra çalışmamız oldu. Yusuf Hoca'nın da frikik konusunda katkısı oldu. Yusuf Hoca ile ağabey-kardeş ilişkimiz var. Kendisine de teşekkür ederim. Gümüşhanespor'da oynarken bir sezonda 7 frikik golü atmıştım. Menemenspor'da birkaç tane frikik golü atmıştım. Vakit buldukça Ronaldo ve Lyon'lu Juninho'nun frikikten attığı golleri izliyorum." dedi.

Balıkesirspor'a transfer sürecinden bahseden Çalış, "Balıkesirspor'a iyi ki gelmişim. Balıkesirspor'da uyum sorunu yaşamadım. Menemenspor'da çok güzel vakit geçirdim. Bu hafta da Menemenspor'a karşı oynayacağız. Benim için farklı bir his olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Allah nasip eder Menemen maçında gol atarsam sevinmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcu, "Borussia Mönchengladbach altyapısında yetiştim. Almanya'da futbol taktik üzerine oynanıyor. Sistem ve taktik çalışmaları U13-U14 takımlarında başlıyor. Ülkemiz ve Almanya'daki futbol arasında en büyük fark disiplin." diye konuştu.

Hedefinin tekrar Süper Lig'de oynamak olduğunu belirten Taşkın Çalış, "Gaziantepspor, Bursaspor ve Akhisarspor'da Süper Lig'de oynadım. Amacım tekrardan Süper Lig'de oynamak." şeklinde konuştu.



