Tarihe damga vuran Beşiktaş - Fenerbahçe maçları

İşte hiç unutulmayan Beşiktaş Fenerbahçe derbilerinden bazıları:

-Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 10 kişiyle iki kez 4-3 yendi. Bunların ilkinde 17 Nisan 2005'deki maçta Cordoba kırmız kart görünce Pancu kaleye geçti ve 4'üncü gol Pancu kaledeyken geldi. Aradaki 16 sezonda Kadıköy'de galip gelemeyen Beşiktaş, tam 16 yıl sonra 29 Kasım 2020 tarihinde yine Kadıköy'de ve yine 10 kişiyle Fenerbahçe'yi 4-3 yendi.

-7 Mayıs 2017'de Fenerbahçe Dolmabahçe'de 9 kişi ile son dakikada beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 bitti.

-23 Eylül 2017'de Beşiktaş'tan 3 Fenerbahçe'den 2 olmak üzere 5 kırmızı kartın çıktığı maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

-25 Şubat 2019'da Vodafone Park'taki maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamlarken Fenerbahçe ikinci yarıda 3 gol attı ve mücadele 3-3 bitti. Bu skor Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de unutulmayan 3-0'dan 3-3'e gelen 3'üncü maçıydı. İlki 5 Kasım 1998'de UEFA Kupa Galipleri kupası maçında Vallarenga'ya 3-0 galibiyetten 3-3 beraberliğe, ikincisi 23 Kasım 2016'da Şampiyonlar Liginde Benfica'ya 3-0 mağlubiyetten 3-3'e gelen karşılaşmalardı. Üstelik bu maçlarda da atılan 3'er gol ilk devre ikinci devre şeklinde atılmıştı.

-19 Nisan 2018'de Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçının 57'nci dakikasında çıkan saha olayları yüzünden karşılaşma tatil edildi.

-Ezeli derbide 4'ü Beşiktaş 5'i Fenerbahçe lehine olmak üzere 9 maçta hükmen kararı verildi.

-26 Haziran 1931: Fenerbahçe hükmen galip sayıldı

-17 Mayıs 1936: Fenerbahçe hükmen galip sayıldı

-5 Haziran 1938: Fenerbahçe Milli Küme'den çıktığı için Beşiktaş hükmen galip sayıldı.

-23 Kasım 1941: Dostluk Kupası maçında Fenerbahçe 1-0 öndeyken hakemi protesto eden Beşiktaş sahadan çekilince hükmen mağlup sayıldı.

-8 Nisan 1951: İstanbul Ligi maçında Fenerbahçe, 2 lisanssız oyuncu oynattığı için 3-1 yenilmesine rağmen hükmen mağlup sayıldı.

-16 Ağustos 1954: Bu tarihte oynanması gereken İstanbul Ligi maçı, ligler iptal edildiği ve Beşiktaş'ın lider olduğu sıralama değişmeyeceği gerekçesiyle Fenerbahçe hükmen mağlup sayıldı.

-4 Mayıs 1983: Türkiye Kupası'nda 1-1 biten maçta Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi sarı kart cezalısı olduğu halde oynatıldığı için Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı.

-16 Eylül 2000: İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçın 61'inci dakikasında 6'ncı yabancı oyuncuyu sahaya sokan Fenerbahçe hükmen mağlup sayıldı.

-3 Mayıs 2018: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının tekrar kararında sahaya çıkmayan Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı.

-16 Kasım 1991'de Fenerbahçe stadında 2-2 biten maçın son dakikalarında beraberlik golünü atan Şifo Mehmet'in golünde hala top çizgiyi geçti-geçmedi tartışmaları yapılıyor.

-Beşiktaş 4 Fenerbahçe 3 maçta son dakika golüyle galip geldi.

-11 Nisan 1992: Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1 : Zeki Önatlı

-11 Aralık 1993: Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2 : Uche

-14 Eylül 1996: Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1 : Sergen Yalçın

-17 Nisan 2005: Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-4 : Koray Avcı

-18 Eylül 2005: Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2 : Tuncay Şanlı

-3 Mart 2013: Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 : Olcay Şahan

-22 Nisan 2015: Fenerbahçe - Beşiktaş:1-0 : Moussa Sow

-Maç bitti derken önce beraberlik sonra mağlubiyet geldi.. 18 Eylül 2005: İnönü Stadı'nda 90'ıncı dakikada Kleberson'un golüyle beraberliği yakalayan Beşiktaş uzatma dakikasında Tuncay'ın golüne engel olamadı ve 2-1 yenildi.

-11 Ağustos 1974: TSYD Kupası'nda en gollü maç oynandı ve Beşiktaş 5-4 kazandı.

-6 Ocak 1990: Beşiktaş tarihi fark attı ve Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 5-1 yendi. Maçı bu kadar anlamlı kılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Todor Veselinovic'in maçtan bir gün önce "Gönlümde beş yatıyor. Şu Beşiktaş'a beş gol atmak en büyük dileğim ve hedefim" demesiydi.

EZELİ REKABETTEN DİĞER NOTLAR

-Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın akşam 353'üncü kez karşı karşıya gelecek.

-İlk maç: 28 Kasım 1924 Fenerbahçe: 4 - Beşiktaş: 0.

-Son maç: 29 Kasım 2020 Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4.

-352 maçta Fenerbahçe'nin 133, Beşiktaş'ın 126 galibiyeti bulunuyor

-İki takım arasındaki berabere biten maç sayısı 93

-Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 447 gol atarken, kalesinde 488 gol gördü.

-İki takım lig maçlarında 129 kez karşılaştı. 41 maçı berabere biterken Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı.

-Son 25 maçta Fenerbahçe'nin 11, Beşiktaş'ın 6 galibiyeti var.

-En farklı galibiyetler: 23 Mart 1941 özel turnuva Beşiktaş 7, Fenerbahçe 1.

6 Aralık 1958 özel maç Fenerbahçe 7, Beşiktaş 0.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR:

Beşiktaş: Hakkı Yeten; 32 gol

Fenerbahçe: Cemil Turan; 19 gol

İKİ TAKIMDA DA OYNAYIP GOL ATANLAR : Tayfur Havutçu, Yusuf Şimşek, Tümer Metin, Mert Nobre, Mamadou Niang, Gökhan Gönül.

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)