Tarih yazarı Şenol Güneş

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi jenerasyonu olarak gösterilen kadroyla 2002’de Dünya 3.’sü olarak tarih yazan Şenol Güneş, bu kez Lucescu’dan devraldığı altın jenerasyonla tarih yazıyor... Güneş göreve geldikten sonra dün akşama kadar oynadığı 10 maçın sadece birini kaybeden Türkiye, bu süreçte tek yenilgisini İzlanda deplasmanında almıştı. dün gece 11. maçında da İzlanda’ya boyun eğmeyen deneyimli teknik adam, son maça kalmadan işi bitirdi, EURO 2020’yi garantiledi. Maç sonunda başarılı çalıştırıcı omuzlara yükselirken bütün stattan alkış sesleri yükseldi. İzlanda maçıyla Ayyıldızlı ekibin başındaki 61. karşılaşmasına çıkan Güneş, maç sonunda ise şunları söyledi:

Yine 14 Kasım yine zafer

14 Kasım 2001’de Dünya Kupası Elemeleri’nde Avusturya’yı 5-0 mağlup ederek Uzak Doğu’daki dev turnuvaya gitmeye hak kazanan Türkiye’nin başında yine Şenol Güneş vardı. Tecrübeli hoca, bu kez yine bir 14 Kasım 2019’da İzlanda’yla berabere kalıp, yeni bir destanın kapısını araladı.

Kariyerinin ilk kartı

Futbola bu sezon dahil olan teknik adamların kart görmesi kuralıyla Güneş, dün akşam tanıştı. Maçın 56. dakikasında itirazlarından ötürü sarı kart alan Güneş, sonrasında ise daha sakindi.