Tarih yazarı Fatih Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takımda kazandığı kupaların sayısını artırmaya devam ediyor. Cim Bom’da 4’üncü dönemini yaşayan ve bu süreçte 17 kez kupa kazanmanın mutluluğunu yaşayan deneyimli teknik adam, 18. kupasına Sivas’ta oynanan Türkiye Kupası finalinde ulaştı. Türkiye Kupası’nı en son 2000 yılında, Diyarbakır’da oynanan finalde Antalyaspor’u yenerek kazanmanın mutluluğunu yaşayan Fatih Terim, 18 yıl aradan sonra yine kupada zafer elde etti.

5 kulvarda kupa

Sarı-Kırmızılı takımda 3. kez Türkiye Kupası’nı kazanan 65 yaşındaki teknik adamın ayrıca 7 de lig şampiyonluğu bulunuyor. Türk futbol tarihinde kulüp düzeyindeki en büyük başarı olan UEFA Kupası’nı da Türkiye’ye getiren isim olan Terim, Cumhurbaşkanlığı Kupası, TFF Süper Kupa ve Türkiye Süper Yazarları Derneği Kupası’nda da Sarı-Kımızılı camiaya kupalar kazandırmıştı.

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