Tarih tekerrür etti! Sivasspor yine 37 puanla lider..
Süper Lig'in 17.hafta maçında sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ilk yarıyı 37 puanla lider olarak tamamladı. Yiğidolar böylece tarihinde üçüncü kez 17.haftayı 37 puanla lider olarak geçme başarısını göstermiş oldu.
Süper Lig'in ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 37 puanla lider olarak tamamladı. Rıza Çalımbay yönetimindeki takım adeta tarihi tekerrür ettirdi. Yiğidolar 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında ilk 17 haftalık bölümü yine 37 puanla lider olarak tamamlamıştı.
2007-08 sezonunda 4.sırada, 2008-09 sezonunda 2.sırada ligi bitirmişti
Sivasspor 37 puanla 17.haftayı lider geçtiği bu sezonların ilkinde yani 2007-08 sezonunda 73 puan almış ama üçlü averajla sezonun 4.sırada kapatmıştı. Sivasspor 2008-09 sezonunda ise 30.haftaya kadar lider gidip Mustafa Denizli yönetimindeki Beşikaş'a 31.haftada geçilmiş sezonu da 66 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.
2007-08 ve 2008-09 ilk 17 hafta puan durumu
2007-08 ve 2008-09 sezon sonu puan durumu
TOLGA KURU