Tarih tekerrür etti! Sivasspor yine 37 puanla lider..

Süper Lig'in ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 37 puanla lider olarak tamamladı. Rıza Çalımbay yönetimindeki takım adeta tarihi tekerrür ettirdi. Yiğidolar 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında ilk 17 haftalık bölümü yine 37 puanla lider olarak tamamlamıştı.

2007-08 sezonunda 4.sırada, 2008-09 sezonunda 2.sırada ligi bitirmişti

Sivasspor 37 puanla 17.haftayı lider geçtiği bu sezonların ilkinde yani 2007-08 sezonunda 73 puan almış ama üçlü averajla sezonun 4.sırada kapatmıştı. Sivasspor 2008-09 sezonunda ise 30.haftaya kadar lider gidip Mustafa Denizli yönetimindeki Beşikaş'a 31.haftada geçilmiş sezonu da 66 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

2007-08 ve 2008-09 ilk 17 hafta puan durumu

2007-08 ve 2008-09 sezon sonu puan durumu





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