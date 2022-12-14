Tarih tekerrür etti: Arjantin yine mi kaybedecek?

Katar'da düzenenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin oldu. Tangocular, Lionel Messi önderliğinde yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek pazar günü oynanacak dev finale adını yazdırdı.

Tangocular 32 yıl önce de benzer kaderi yaşamıştı. Öncelikle mavi-beyazlı takımın Katar serüveninde geçtiği zorlu final yolunu hatırlayalım...





SUUDİ ARABİSTAN ŞOKU

C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan'la karşılaşan Arjantin, 10. dakikada Messi'nin penaltı golüyle öne geçti. 2. yarıda oyuna ağırlığını koyan yeşil-beyazlı takım, 48'de Al Shehri ve 53'te Al Dawsari'nin sayılarıyla rakibini 2-1 yenerek turnuvanın en büyük sürprizine imza attı.

36 maç sonra yenilgi yaşayan Arjantin, dev organizasyona hiç de hesapta olmayan mağlubiyetle başladı.

MEKSİKA GALİBİYETİ UMUTLANDIRDI

Güney Amerika temsilcisi ikinci yarıdaki etkili futboluyla Meksika'yı 2-0'lık skorla geçerek umutlarını tazeledi. Arjantin'i kritik galibiyete götüren golleri 64'te Messi, 87'de Fernandez kaydetti.

POLONYA GALİBİYETİ İLE GELEN TUR VİZESİ

Tangocular, Polonya'yı da Lionel Messi'nin bir penaltıdan yararlanamadığı maçta 46'da Mac Allister ve 67'de Alvarez'in sayılarıyla 2-0 yendi ve 6 puanla C Grubu'ndan lider olarak ikinci tura yükseldi.





İKİNCİ TURDA AVUSTRALYA'YI GEÇTİLER

Arjantin ikinci turda, turnuvanın sürpriz ekibi Avustralya'yı 35'te Messi ve 57'de Alvarez'in sayılarıyla 2-1'lik skorla devirdi, çeyrek final vizesi aldı.

YÜKSEK TANSİYON VE PENALTILARLA GELEN ZAFER

Çeyrek finalde dünya futbolunun iki önemli ekolü Arjantin ile Hollanda çeyrek finalde kozlarını paylaştı. 35'te Molina, 73'te penaltıdan Messi'nin golleriyle Güney Amerika ekibi büyük avantaj yakaladı: 2-0. Ancak oyuna sonradan dahil olan Beşiktaşlı golcü Weghorst, inanılmaz işlere imza attı.

83 ve 90+11'de iki gole imza atan dev forvet, maçı uzatmaya taşıdı: 2-2. Uzatma bölümleri 2-2 sona ererken penaltılarla rakibine üstünlük sağlayan Lionel Scaloni'nin öğrencileri yarı finale çıktı.

HIRVATİSTAN'I RAHAT GEÇTİLER

Yarı finalde dün gece Hırvatistan engelini 3-0'lık skorla aşan Arjantin tarihinde 6. kez finale yükselme başarısını gösterdi. Tangocuları zafere götüren golleri Messi ve Alvarez (2) kaydetti. L

eo 6 maçta 5 gol, 3 asistlik performansıyla 8 gole katkıda bulunarak takımının finale çıkmasında başrolü oynadı.

AKILLARA 1990 DÜNYA KUPASI GELDİ

1990 Dünya Kupası'nda Arjantin, Diego Armando Maradona önderliğinde 'son şampiyon' apoletiyle İtalya'ya gelmişti. Turnuvanın Almanya ile birlikte en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Güney Amerika temsilcisi, B Grubu ilk sınavında 8 Haziran 1990'da Kamerun ile karşı karşıya geldi.





OMAM BIYIK'TAN UNUTULMAYACAK GOL

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, 67'de Omam Bıyık adeta kale direğinin neredeyse üstüne sıçrayarak inanılmaz bir kafa golüne imzasını koydu ve Afrika ekibini öne geçirdi.

61'de Kana Bıyık ve 89'da Benjamin Massing'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Kamerun, Arjantin'i 1-0 yenerek otoriteleri şaşkına uğrattı. Son şampiyon bu sonuçla turnuvaya şok mağlubiyetle başladı.

İKİ RAKİBİ PENALTILARLA SAF DIŞI BIRAKTILAR

SSCB'yi 2-0 yenen, Romanya ile 1-1 berabere kalan Arjantin grupta 4 puanla ikinci tura yükseldi. Son 16 turunda Brezilya'yı 1-0, çeyrek finalde Yugoslavya'yı penaltılarla 3-2 (normal süre 0-0) ve yarı finalde İtalya'yı yine penaltılarla 4-3 (normal süre 1-1) mağlup eden Maradona'nın ekibi finalist oldu.

YİNE Mİ KAYBEDECEKLER?

Geçmişe yaptığımız nostaljik yolculuktan gelelim günümüze... Katar macerasına ummadığı Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Lionel Messi ve arkadaşları, asla pes etmedi ve pazar günü oynanacak finale adını yazdırdı.

Bu sonuçla tarih tekerrür etti. 32 yıl önceki Kamerun mağlubiyeti ve 22 Kasım'daki Suudi Arabistan yenilgisi...

Şimdi futbolseverlerin aklındaki soru şu: 1990'da finalde o zamanki adıyla Batı Almanya'ya Brehme'nin penaltı golüyle 1-0 boyun eğen Arjantin, pazar günü aynı kaderi mi yaşayacak? Yoksa Dünya Kupası Messi'nin elinde mi yükselecek? (Skorer)