Tarih içinde pedal çevirecekler

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu’nda (Tour of Antalya) yerli ve yabancı bisikletçiler, hem pedal çevirecek hem de tarih içinde yolculuk yapacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak yer alan ve Antalya’da 21-24 Şubat’ta düzenlenecek organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım mücadele edecek.

"Adrenalin Antalya’da yükseliyor" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışta bisikletçiler, şehrin tarihi ve simge yerlerinde pedal çevirecek. Amatörlerin yarışacağı "Gran Fonda"da ise binin üzerinde katılımcının mücadele etmesi bekleniyor.

Antalya Gazeteciler Cemiyetinde (AGC) düzenlenen basın toplantısında konuşan organizasyon direktörlerinden Haluk Özsevim, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yarışmayı gerçekleştireceklerini anlattı.

Organizasyonu dünya sıralamasında üst lige çıkarıp, spor kanallarında yayınlanır hale getirmek istediklerini belirten Özsevim, "Amacımız, Antalya’yı bisiklet turizminde de bir merkez haline getirmek. Sadece organizasyon için kente 300 kişi geldi. 200 yabancı sporcu ve 60 yabancı basın mensubu geliyor. ’Gran Fondo’ yarışları için şu ana kadar 650 başvuru yapıldı, 500’ü il dışından. Binin üzerinde katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Organizasyona halkı da dahil etmek için pazar günü 4 kilometrelik yarış düzenleyeceklerini vurgulayan Özsevim, "Tarihi Eserler Bulunduğu Topraklarda Güzeldir" sloganıyla 800 öğrencinin katılımıyla da etkinlik yapacakların söyledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise bisiklet sporuyla turizmin de geliştirilmesini amaçladıklarını, golf ve futbol turizminden sonra kentte bisikletin üçüncü sıraya yerleştiğini belirtti.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise yabancı gazetecilerin de yer alacağı organizasyonun spor ve turizm için önem arz ettiğini aktardı.

AA