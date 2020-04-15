Kış aylarının gelmesiyle çorba tüketimi de artmaya başlamıştır. Tarhana çorbası bu çorbalardan birisidir. Hem lezzeti hem de sağlık tarafından besin değerlerinin yüksek olması sebebiyle tarhana çorbası sıklıkla tercih edilmektedir.

Tarhana çorbası

Tarhana çorbası vitamin yönünden oldukça zengin bir çorbadır. Besleyici özelliği ile her yaş grubuna hitap etmektedir. Mayalama yöntemi ile yapılan tarhana çorbalarında bağışıklığı güçlendiren A, B ve C vitaminleri bulunmaktadır. Bunun dışında fosfor, iyot, silisyum ve kükürt de tarhana çorbasının içerisinde bulunmaktadır. Bu vitaminlerde sağlığa oldukça faydası olan vitaminlerdir.

Tarhana çorbaları insan vücudundaki fazla tuzu dışarıya atar, pankreası çalıştırır ve insülin direncini arttırır. Bu sebeple kan şekerini düzenler. Bu durumda diyabet hastaları için oldukça önemli bir durumdur. Ayrıca insan vücudundaki nefes borusunu da temizlemeye yardımcı bir besindir. Böylelikle damar tıkan gibi problemleri ortadan kaldırır.

Tarhana çorbasının daha birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan birisi de uzun süre tok tutar. İçerisinde bulunan P vitamini sayesinde kanamalar önlenir. Tarhana çorbası kansere karşı da koruma sağlamaktadır. İçerisinde bulunan antioksidanlar ile kansere karşı insanların korunmasını sağlamaktadır.

Tarhana çorbasının diğer bir özelliği ise kabızlığı önlemektedir. Bunun dışında astım ve bronşit hastaları için de çok önemli bir besin kaynağıdır. Tarhana çorbasının ana maddesi yoğurttur. Yoğurt ve laktik asit sayesinde de sindirim kolaylaşır. Amino asitler vücut içerisinde kolayca emilerek fayda sağlamaktadır.

Tarhana çorbası nasıl saklanır?

Tarhana çorbaları hem yaz hem de kışın sürekli yapılan çorbalardan biridir. Hem lezzetli oluşu hem de besin değerinin yüksek oluşu sebebiyle insanlar tarafından sıklıkla kullanılan çorba çeşitlerinden birisidir. Tarhana çorbaları pişirildikten sonra kışın 2 saat yazın ise 1 saat dışarıda tutulabilir. Fakat çorbalar piştikten sonra hepsi tüketilmez ise buzdolabında saklanmalıdır.

Tarhana çorbaları ısıtılıp tekrar tüketilebilen bir çorbadır. Bu sebeple saklanması çok önemlidir. Tükenmeyen ve fazla kalan tarhana çorbaları bir kapta ve buzdolabında muhafaza edilmelidir. Fakat saklanılacak olan kabın ağız bölümünün sıkı tutması gerekir. Eğer uzun süre saklanması durumunda konserve yaparak derin dondurucularda saklanması mümkündür.

Konserve işlemlerinde tarhana çorbasını kaynama sıcaklığında kavanozlara doldurarak ağzı sıkıca kapanmalıdır. Daha sonra kavanozlar ters çevrilmeli ve soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletilmelidir. Böylelikle konserve tarhana çorbaları 5 aya kadar saklanabilir.

Tarhana çorbası kaç kaloridir?

Tarhana çorbası besin değeri yönünden çok zengin bir çorbadır. Bu besinin 100 gramında 60 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyonluk, 250 gramlık tarhana çorbasında 150 kalori bulunmaktadır.

- 100 gr çorbada 60 kalori, 250 gr çorbada 150 kalori bulunmaktadır.

- 100 gr çorbada 4.99 g, 250 gr çorbada 1.2 g karbonhidrat bulunmaktadır.

- 100 gr çorbada 0.6 g, 250 gr çorbada 1.4 g lif bulunmaktadır.

- 100 gr çorbada 2.3 g, 250 gr çorbada 5.8 g yağ bulunmaktadır.

- 100 gr çorbada 60 kalori, 250 gr çorbada 150 kalori bulunmaktadır.