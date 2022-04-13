Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında, 8 Mart 2021'de Alanyaspor 'a 3-1 kaybettikten sonra sahasında mağlubiyet yaşamayan Fırtına, taraftarı önündeki yenilmezlik serisini 23'e taşımak için Karagümrük karşısına çıkacak.

Bu sezon evinde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik alan Bordo-Mavililer ligde sahasında yenilmeyen tek takım unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen sezon ile birlikte 22 maçta15 galibiyet, 7 beraberlik elde eden Fırtına iç saha fikstüründe kalan Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Altay maçlarını kayıpsız geçerek sezonu iç saha mağlubiyeti almadan tamamlamayı hedefliyor.