Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı... Fransız ekibi Lille, 22 yaşındaki futbolcu için teklifini net 15 milyon Euro artı bir sonraki satıştan pay olarak güncelledi. Yusuf ise Avrupa hayali olduğunu belirterek, gitmek istediğini yönetime iletti.

Ancak Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, bu talebi kabul etmedi, Lille’in de teklifini net bir dille reddetti. Yönetim şimdi Yusuf ile en az bir sene daha takımda kalması yönünde bir araya gelecek ve yeni sezon öncesinde genç oyuncuya moral verecek.

Binlerce tweet atıldı

Bordo-Mavili taraftarlar da yönetim ile aynı fikirde... Twitter’dan ‘Trabzonspor’dan gitme Yusuf Yazıcı’ etiketi açan Fırtınalı futbolseverler, milli yıldızı şampiyonluk sözleri ile ikna etmeye çalışıyor. Trabzonsporlu taraftarlar, Yusuf için binlerce tweet atarken, ‘Kazanılacak bir şampiyonluk var’ ve ‘Şampiyon olmadan gitmek yok’ sloganları ile genç oyuncuya mesaj gönderiyor.