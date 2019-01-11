Futbolseverlerin oylarıyla belirlenen UEFA 2018 Yılın Takımı açıklandı. İlk 11'e en fazla oyuncuyu toplamda 5 futbolcuyla İspanyol devi Real Madrid soktu.

Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi ise 10'uncu defa yılın takımında yer alırken yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı ankette en çok oyu alan isimse 115 bin 440 ile Ballon d'Or 2018'in sahibi Luka Modric oldu.

İşte futbolseverler tarafından belirlenen UEFA Yılın 11'i: Marc Andre ter Stegen (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Kylian Mbappe (Paris Saint Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona)



