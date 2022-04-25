Galibiyet hasretine Adana’da son veren ve hasretle beklenen şampiyonluğun ateşini yakan Trabzonspor ’un mutlu sona ulaşmasına artık 1 puan kaldı, şampiyonluk kutlamaları başladı. Bordo-Mavili kafile şehre döndüğünde, saatler 01.30’u göstermesine rağmen havalimanında izdiham vardı. Binlerce kişi “İşte taraftar, işte şampiyon’ tezahüratıyla takımı karşıladı. Abdullah Avcı ve oyuncuları bağırlarına basıp “Heykelinizi dikeceğiz” diye seslenen taraftarlar, sabaha kadar kent meydanında şarkılar söyleyip, kolbastı oynadı.





Geceyi meşalelerle aydınlatan taraftarlar, adeta şampiyonluk kutlamalarının provasını yaptılar. Binlerce kişi takımı karşılamak için havalimanına akın etti. Trabzonlu bir taraftar sevincini sınırlarda yaşadı ve takım otobüsünün üstüne çıktı. Bordo-Mavili oyuncular dönüş uçağında bu pozu verdi, kulübün paylaşımlarında da ‘ŞAMP1’ etiketi dikkat çekti. Adana Demir karşısında alınan 3-1’lik galibiyet sonrası Trabzon halkı sokaklara döküldü.















