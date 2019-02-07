Taraftarlar Trabzonspor maçını bekliyor

Sarı-Kırmızılı camia, pazar günkü Trabzonspor karşılaşması için geri sayımda... Lider Başakşehir’le arasında 8 puan fark olan Galatasaray’da, Trabzon sınavına şampiyonluk yarışı için sezonun en kritik karşılaşması gözüyle bakılıyor.

Taraftarlar da bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor. Türk Telekom Stadı’ndaki maçta özel bir koreografi yapılması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar hem geçtiğimiz aylarda Beyoğlu’ndaki GSStore’a karşı gerçekleşen saldırıyı protesto edecek hem de babasını kaybeden Fatih Terim’in acısını hafifletmeye çalışacak.

Hepsinin gözü Diagne’de

Yeniden çıkışın ilk ayağı olarak düşünülen Trabzonspor maçında tribünlerin tamamen dolacağı tahmin ediliyor.

Yeni transferler Diagne, Mitroglou ve Luyindama’nın, Telekom’daki bir Süper Lig maçında ilk kez Galatasaray formasıyla sahneye çıkacak olmaları da, taraftarları tribüne çekecek olan bir başka detay.

Dev mücadelenin biletleri ise bugünden itibaren satılmaya başlanacak.

Metin Karabaş