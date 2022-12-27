Taraftarlar tesisleri bastı!

Takımlarını her zaman kazanırken görmek isteyen futbol taraftarları bazen protestonun dozunu kaçırabiliyor. Teknik direktörün istifasını isteyen taraftarların hamlesi yönetimi epey şaşırttı.





Club Brugge ligdeki son maçında sahasında OH Leuven ile karşılaştı. 44. dakikada Ferran Jutgla'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekipi 90. dakikada Nachon Nsingi'nin golüne engel olamadı.

Takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu skorun ardından beşinci sıradaki Club Brugge ile lider Genk'in arasındaki puan farkı 12 oldu.

SON HAFTALARDA KAZANAMIYOR

Club Bruggü, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için lige verilen aradan önce ligde oynadığı son dört maçta sahasında sadece Oostende'yi 4-2 ile geçebilmişti.





Taraftarlar Dünya Kupası arasından sonra takımın yükselişe geçeceğine inanıyordu. Club Brugge'ün Dünya Kupası arası dönüşünde oynadığı ilk maçta küme düşmeme mücadelesi veren Oostende ile 1-1 berabere kalması taraftarların sabrını taşırdı.

Bir grup taraftar Club Brugge tesislerini bastı. Teknik Direktör Carl Hoefkens'in istifa etmesini isteyen taraftarları kalabalık bir güvenlik görevlisi grubu sakinleştirmeye çalıştı.

MIGNOLET TARAFTARLARIN YANINA GELDİ

Takımın tecrübeli isimlerinden ve taraftarlar tarafından çok sevilen kaleci Simon Mignolet, tesislerin kapısına gelerek taraftarlarla görüştü.

MIGNOLET'DEN AÇIKLAMA

OH Leuven ile 1-1 biten mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Mignolet, Teknik Direktör Carl Hoefkens ile ilgili olarak; "Teknik direktörü değiştirmek kolay birşey değil. Carl gidişatı değiştirmek için her gün elinden geleni yapıyor.





Takımda kalıp, kalmaması benim kararım değil. Bu yönetim kurulunun işi. Bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem" demişti.