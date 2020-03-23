Perşembe günü gerçekleştirilen toplantı ile Corona virüs nedeniyle Süper Lig'de erteleme kararı çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonları'nın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Süper Lig'in geleceği tartışma konusu oldu. Hangi tarih aralığında bitirileceği ya da pandeminin ne zaman sonlanacağı henüz bilinmiyorken karar almanın ne kadar doğru olacağı gibi sorular kamuoyu tarafından sorulmaya başlandı.

Anket sonuçları

Fanatik.com.tr olarak olaya farklı bir bakış açısı getirmek istedik ve taraftarların fikirlerini sorduk. Twitter hesabımızdan yaptığımız ankette, "Sizce Süper Lig'de "son 8 hafta" oynanmadan tamamlanırsa nasıl tescil edilmeli?" sorusunu sorduk.

31 bin 381 kişinin katıldığı oylamada 'Bu haliyle tescil' yanıtı yüzde 39.3'lük dilimle en popüler yanıt oldu. Ardından yüzde 30.5'lik bir dilim de 'Play-off' sistemi' yanıtı geldi. Açık ara bu iki şık takipçilerimizin en popüler yanıtları oldu.

'Ligler geçersiz sayılacak' yanıtı ise yüzde 16.2'lik bir kesmin yanıtı oldu. En az oyu alan yanıt ise yüzde 14'lük bir pay ile 'Son 3 sezonun ortalaması' oldu.