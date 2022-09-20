Taraftarlar futbola çok güçlü döndü!

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi olmak üzere üç organizasyonda toplam 2.5 milyon taraftarın tribünlerde yer aldığı duyuruldu. Bu rakamın yaklaşık 1.5 milyonunun ilk 32 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarını içerdiği aktarıldı. Bir numaralı kupada maç başına seyirci ortalaması tam 45 bin 700 oldu. Rakamlar Kovid-19 pandemisi ardından Avrupa futbolunun geri döndüğü şeklinde yorumlandı.

Bu rakamlar geçtiğimiz seneyle de karşılaştırıldı. Geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık 900 bin kişilik artışla yüzde 60’dan fazla yükselişin gerçekleştiği kaydedildi. Borussia Dortmund’un stadı Westfalen’de 66 bin olan kapasite, UEFA’nın ‘güvenli ayakta’ seyirciye bu sezon izin vermesiyle 71 bine çıktı, böylece Kopenhag maçında bu rakama ulaşıldı. Bayern Münih-Barcelona karşılaşması da, ayakta ekstra seyirciye izin verilmesiyle 75 bin rekor biletli seyirciye ev sahipliği yaptı.

Sarı Duvar ayakta

Borussia Dortmund’un ‘Sarı Duvar’ isimli kale arkası tribününde koltuklar kaldırılınca kapasite 71 bine çıktı. Alman ekibinin, Kopenhag’ı 3-0 yendiği maç tam kapasiteyle oynandı.

(Skorer)