Taraftarı çıldırtan sözler! İşte o 'VAR' konuşmaları...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray , sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise verilen mücadelede verilen flaş hakem kararları damga vurdu. Sarı kırmızılı oyuncu Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyona herkes tarafından büyük tepki gösterildi.

"VAR" DİYALOĞU ORTAYA ÇIKTI!

Bütün Türkiye'nin tartıştığı Sacha Boey'in gördüğü kırmızı karttaki 'VAR' diyaloğu ortaya çıktı.









İşte Koray Gençerler - Ali Palabıyık'ın o konuşması ve tüm detaylar...

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur da karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.









"7 HAKEME SORDUK 6'SI KIRMIZI YOK DEDİ"

"Boey'in kırmızı kartını 7 hakeme sorduk. 6'sı "Kırmızı kartla alakası yok" dedi. 1 tanesi de "Belli belirsiz. Sarı verse daha iyiydi. Kırmızı kart olması için top kontrolü olması lazım. Kaleye 50 metre var. Faul olup olmadığı belli değil diyen 2 Türk hakem var. Kırmızı kart olması için top kontrolü olması lazım. Kaleye 50 metre var. Faul olup olmadığı belli değil diyen 2 Türk hakem var."

"OFSAYT ÇİZGİLERİNE KİM İNANIR!"

"Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, ofsayt çizgilerine kim inanır! Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz, 2018/19 sezonu... " Fenerbahçe maçında aynısı var. Ceza sahası önünde sarı veriyor, VAR'dan kırmızı veriyor. Abdülkerim'e verilen kırmızı kart. 2020/21'de Karagümrük maçında aynı Ali Palabıyık, Lens'in Donk'un ayağına basması var. O maçta daha neleri var. Saymakla bitmez."

VAR KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Tüm yaşananlar sonrası bütün Türkiye'nin tartıştığı Sacha Boey'in gördüğü kırmızı kartla ilgili önemli bir diyalog ortaya çıktı.









"HOCAM İSTERSEN BİR İZLE"

Sarı kırmızılı camianın isyan ettiği söz konusu pozisyonla ilgili VAR hakemi Koray Gençerler'in, Ali Palabıyık'ı çağırıp "Hocam gel, istersen bir izle" dediği öğrenildi.

O KONUŞMALAR ŞOKE ETTİ

Palabıyık'ın ise "Ben göreceğimi gördüm. Bana ne sunacaksın" cevabını verip VAR'ın izleme tavsiyesini geri çevirdiği belirtildi. Karşılaşmada Alanyaspor'un hızlı atağında sarı-kırmızılı oyuncu, 31. dakikada orta sahada Candeias'a yaptığı hareket sonrasında orta hakem Ali Palabıyık tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.











