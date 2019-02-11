Taraftardan müthiş destek

Sarı-Kırmızılılar, dünkü Trabzonspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde 46 bin 921 kişi yer aldı.

11 Şubat 2019, Pazartesi 06:17
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Taraftardan müthiş destek

Maçın başından sonuna kadar takımının itici gücü olan futbolseverler, galibiyetin mimarlarıydı. Bordo-Mavililer, topu her ayağına aldığı anda taraftarlar büyük ugultularak çıkararak, tribünden desteğini gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra oluşan bu kalabalık futbolcuların da kendilerine olan güvenini artırdı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte takımlarını tribünlere çağıran Galatasaraylılar, futbolcularla galibiyeti kutladı ve 3’lü şovlarla geceye renkli görüntüler bıraktı.

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