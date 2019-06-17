Taraftardan kulübe 41 milyon TL!

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon Galatasaray ve ikinci Başakşehir’in ardından üçüncü sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemde UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarından katılma hakkı elde etmişti. Bu sezon süper lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Kara Kartal’da kombine satışları, geçen ay başlamıştı. 1450 TL ile 5250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan kombine kartlara, Beşiktaşlı taraftarlardan büyük ilginin geldiği ortaya çıktı. maddi olarak sıkıntılı günler geçiren kulübe destek çıkan siyah-Beyazlı futbolseverlerin yaklaşık 1 aylık süre içerisinde 19 bin 500 adet kombine kart satın aldığı öğrenildi.

Rakam daha da artacak

Geçen sezon yaklaşık 27 bin kombine satışı gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi’nin, bu dönemki satışlarda da kısa sürede 20 bin rakamına yaklaştığı ve önceki yıllardaki rakamı yakalamayı hedeflediği belirtildi. resmi olarak 19 bin 500 kombine kart satışı yapan siyah-Beyazlılar’ın, kasasına 41 milyon Tl’lik parayı koyduğu bildirildi. satışı süren kombine kart satışlarına ilginin devam ettiği ve bu rakamın yeni sezon başlamadan önce 60 milyon Tl seviyesine gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon kombine fiyatları:

1. Kategori 5250 TL

2. Kategori 4750 TL

3. Kategori 3750 TL

4. Kategori 3350 TL

5. Kategori 3150 TL

6. Kategori 2900 TL

7. Kategori 1550 TL

8. Kategori 1450 TL

Süleyman Hatısaru