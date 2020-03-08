Şampiyonluk umutları suya düşen Fenerbahçe’ye, tribünlerin ilgisi de bıçak gibi kesildi. Bu sezon iç sahada en yüksek seyirci ortalamasına sahip takım olan Sarı-Lacivertliler’i dün akşam Denizlispor karşısında 24 bin 718 kişi statta izledi. Takım 10 kişi kalıp, Denizlispor da ikinci golü attıktan sonra tribünlerden takıma büyük tepki geldi. Başta Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici olmak üzere Sarı- Lacivertli oyuncular ıslıklandı. Bu arada maç öncesinde İdlib’de verdiğimiz şehitler nedeniyle Ülker Stadı’nda müzik çalınmadı. Ayrıca İstiklâl Marşı okunurken maraton tribünün sağ üst tarafında büyük bir Türk bayrağı açıldı. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Türk bayrakları açarak şehitleri andı.