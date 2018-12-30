Taraftarda Falcao çılgınlığı: Come to Galatasaray

Galatasaray’da Radamel Falcao çılgınlığı... Ara transferde kadrosunu en az 2 forvetle takviye edecek olan Cim Bom’un radarına giren Kolombiyalı golcüye, taraftarlardan müthiş bir baskı var. Öyle ki, sosyal medya hesaplarındaki eski paylaşımlarda 1500-2000 seviyesinde yorum alan 32 yaşındaki futbolcunun son Noel fotoğrafının altında, tam 100 bin adet, “Come to Galatasaray” (Galatasaray’a gel) yorumu bulunuyor ve bu sayı sürekli artıyor. Falcao’nun Türkiye temsilcisi de, sürekli olarak Türkiye’deki ilgiyi yıldız futbolcuya aktararak onu Galatasaray’a motive etmeye çalışıyor.

Ayrılık fikrine sıcak bakıyor

Monaco, Fransa’da zor günler geçiriyor ve şampiyonluk adayı konumundayken, şimdi kümede kalma mücadelesi veriyor. Falcao da bu durumdan rahatsız ve ayrılık fikrine sıcak bakıyor. Ancak oyuncunun 9 milyon Euro’luk yıllık ücreti, Galatasaray’ı zorlayan en büyük faktör. Dolayısıyla 1.5 sezonluk anlaşma için sponsorluk arayışları devam ediyor. Şu ana kadar birkaç firmayla görüşen yönetimin bir hayli yol aldığı, önümüzdeki hafta işi resmiyete dökmeye çalıştığı öğrenildi.